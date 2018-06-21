На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 июня во втором чтении был рассмотрен проект закона «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект, внесенный на обсуждение по инициативе группы депутатов фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальяна и электронных сигарет и связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также утверждение среди молодежи здорового образа жизни.

Документ создаст организационные и правовые условия формирования и утверждения среди общественности страны атмосферы борьбы с курением в дополнение к существующим ограничениям на табакокурение.

Представители партийных фракций в ходе обсуждения отметили, что принятие закона предупредит распространение курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах и послужит предотвращению распространения связанных с этим болезней, а также инфекционных заболеваний с опасностью заражения вследствие группового курения.

Напомним, употребление табачной продукции (к ней относится и насвай) в общественных местах в Узбекистане было запрещено законом с апреля 2012 года, однако штраф за это был введен только в конце 2015 года. Многие положения закона до сих пор не соблюдаются.