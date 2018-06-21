Информация о вероятности появления в аптеках Узбекистана 10 видов контрафактных лекарственных препаратов, якобы ставших причиной смерти 12 детей в Алматы, оказалась неверной, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

19 июня в социальных сетях, а затем и в некоторых интернет-изданиях распространилось фото письма, в котором прокурор Ургенчского района Хорезмской области просит руководство районного медицинского объединения и «Хоразм дори-дармон» (сеть аптек) принять меры по изъятию из продажи контрафактных лекарственных средств.

В Хорезмской областной прокуратуре письмо назвали «некорректным» и по этой причине не имеющим никакой юридической силы. Каких-либо мер по изъятию из продажи указанных в письме лекарств предпринято не было.

В облпрокуратуре извинились перед гражданами, которые могли быть введены в заблуждение, и сообщили, что в отношении действий прокурора Ургенчского района проводится служебная проверка.

В Генеральной прокуратуре со ссылкой на Министерство здравоохранения отметили, что ни одного негативного случая, связанного с лекарствами, указанными в письме, зафиксировано не было.

Отметим, что сообщения о 12 детях, погибших от употребления одного из 10 контрафактных лекарств, периодически появляются в странах СНГ минимум с 2012 года.