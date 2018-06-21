В посольстве Узбекистана в Малайзии 20 июня прошел бизнес-семинар, посвященный экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

Как сообщили «Газете.uz» в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре, в мероприятии приняли участие более 30 представителей 15 организаций и компаний, в том числе Центрального банка Малайзии (Negara Bank Malaysia) и Малайзийской корпорации по развитию внешней торговли (MATRADE). Участников приветствовал посол Узбекистана Равшан Усманов.

Директор Silverlake Group Редзуан Кушаири рассказал о планируемых проектах в Узбекистане. Среди них — создание Центра цифровой экономики совместно с Национальным банком Узбекистана для развития мобильных и интернет-платежей и других банковских услуг, а также внедрение программных решений в развитие системы идентификационных карт для оказания всех видов государственных услуг. Silverlake Group намерена реализовать эти проекты путем создания совместного предприятия с НБУ. На начальном этапе объем прямых инвестиций составит 50 млн долларов США.

Вице-президент Serbo Dinamik Палендран Палачандран сообщил о проектах «Строительство завода по производству каустической соды» и «Создание технического парка по ремонту нефтяных и газовых турбин» в Узбекистане. На первоначальном этапе будут привлечены инвестиции в объеме 80 млн долларов. В июле компания планирует открыть представительство в Ташкенте.

Директор Monarch Aesthetic Эдди Го презентовал проект создания косметологического медицинского центра в Ташкенте с объемом прямых инвестиций в 500 тысяч долларов. Создано СП Monarch Holdings, сейчас ведется поставка оборудования.

Директор департамента гостиничного комплекса Frasers Hospitality Hotel Джеффри Мохаммад сообщил о заинтересованности компании в строительстве гостиниц в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.

На мероприятии достигнута договоренность об организации визита представителей деловых кругов Малайзии во главе с MATRADE в конце октября для проведения бизнес-форума в Ташкенте.

В августе состоится визит в Узбекистан компании ORM для рассмотрения возможности создания комплекса по выращиванию, хранению и переработке фруктов и овощей в целях экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и южную часть Китая.