В столице в среду вместо двух поврежденных опор линии электропередачи на Ташкентской кольцевой автодороге установлены три бетонных столба. Примерно в 18:00 в округе, прилегающей к упавшим опорам, было восстановлено электроснабжение, отсутствовавшее около суток. Жители также сообщали об отсутствии водоснабжения.

Вечером 19 июня на участке между рынком «Урикзор» и поселком Назарбек рухнула одна опора ЛЭП, у второй опоры, расположенной рядом, была разрушена верхняя часть.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, в результате происшествия никто не пострадал. Однако движение автотранспорта в направлении от Назарбека было приостановлено.

В восстановительных работах участвовали сотрудники ГУВД, Ташкентского городского предприятия электросетей и хокимията Учтепинского района, помощь также оказали преподаватели расположенного поблизости учебного заведения. На время работ движение транспорта было пущено по встречной полосе ТКАД.