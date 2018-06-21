Авиационные власти Узбекистана и Казахстана на встрече в Астане договорились о значительном увеличении числа рейсов между крупнейшими городами двух стран, сообщила пресс-служба Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Количество рейсов на действующих маршрутах между Ташкентом и Астаной увеличится с 4 до 6 в неделю, а между Ташкентом и Алматой — с 7 до 10 в неделю для каждой из сторон. Всего Национальная авиакомпания сможет выполнять на этих направлениях 32 рейса в неделю.

Достигнута договоренность о подписании кодшерингового соглашения между «Узбекистон хаво йуллари» и Air Astana.

НАК выполняет полеты на самолетах А320 в Алматы ежедневно, в Астану — четыре раза в неделю, по первым, четвертым, шестым и седьмым дням недели.