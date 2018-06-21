Европейский банк реконструкции и развития рассматривает предоставление синдицированного кредита в Узбекистане АИКБ «Ипак Йули». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ЕБРР. Если все запланированные процедуры будут выполнены, то ЕБРР выделит первый подобный кредит в Узбекистане.





Предполагается, что общая сумма кредита составит 20 млн долларов США. Кредитная линия будет сопровождаться программами технического сотрудничества. Полученный кредит позволит банку диверсифицировать собственные источники финансирования и увеличить кредитование микро-, малых, а также средних предприятий на территории Узбекистана.

Ранее банк «Ипак Йули» уже привлекал синдицированную кредитную линию в размере 38 миллионов долларов США для финансирования проектов малого бизнеса. Кредитная линия была выделена в 2015 году синдикатом в составе: Банка развития Нидерландов (FMO), Корпорации по инвестициям и развитию DEG (Группа KfW) и банка Триодос. Линия была полностью освоена и направлена на финансирование проектов малого бизнеса по приобретению технологического оборудования в различных отраслях, в том числе производства текстильной продукции, товаров народного потребления и предоставления медицинских услуг.

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