Сборная Франции по футболу обыграла команду Перу, Дания и Австралия расписали мировую. «Газета.uz» подводит итоги второго тура группы C на чемпионате мира-2018 в России.

Дания 1 : 1 Австралия





На 7-й минуте Дания забила быстрый гол. Мяч после серии рикошетов отлетел к Николаи Йоргенсену, который вывел на ударную позицию Кристиана Эриксена. Полузащитник «Тоттенхэма» прострели австралийцев ударом по перекладину.

Австралийцы отыгрались на 38-й минуте. После углового мяч попал в руку к Юссуфу Поульсэну, арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора. Миле Единак уверенно реализовал 11-метровый удар.

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Франция 1 : 0 Перу





Перу с первых минут навязал открытый футбол с именитым соперником. После равной первой половины тайма Франция перехватила инициативу и вышла вперед. На 34-й минуте Оливье Жиру пробил с острого угла, мяч срекошетил от ног защитника, перелетел через вратаря. Забежавший за спину Киллиан Мбаппе, отправил снаряд в пустые ворота.





«Трехцветные» с 6 очками вышли в плей-офф, Перу (0) лишился шансов на выход в 1/8 финала. 26 июня Дания (4) сыграет с Францией, а Австралия (1) встретится в этот же день встретится с Перу.

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