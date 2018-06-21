20 июня на Лондонской фондовой бирже состоялась официальная церемония запуска торгов облигаций Международной финансовой корпорации (МФК) Samarkand Bonds, номинированных в узбекских сумах, сообщило информационное агентство «Дунё».

Общий объем выпуска составил 80 млрд сумов (10 млн долларов США), срок погашения — два года, ставка купона — 9,5% годовых. Вырученные средства будут направлены на открытие кредитной линии в национальной валюте в «Хамкорбанке» для финансирования проектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане.

По словам главного исполнительного директора Лондонской фондовой биржи Нихила Рати, это событие не только позволит привлечь дополнительное финансирование для развития компаний в Узбекистане, но и будет способствовать повышению международного имиджа узбекской национальной валюты.

Министр по делам Лондонского сити Министерства финансов Джон Глен назвал «поистине историческим событием» успешное размещение бондов в узбекской валюте. По его мнению, развитие взаимодействия между Узбекистаном и биржей позволит вывести на качественно новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

Состоялся «круглый стол», посвященный инвестиционным возможностям в Узбекистане и выходу страны на международные рынки капитала. В мероприятии приняло участие около 60 представителей инвестиционных банков и фондов, международных финансовых институтов, деловых и официальных кругов Британии.

Международные инвесторы интересовались планами страны по получению суверенного рейтинга, выпуску гособлигаций и корпоративных бондов.