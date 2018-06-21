Являясь частью отечественной банковской системы, АКБ Asia Alliance Bank продолжает развиваться в рамках задач, поставленных президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Сегодня банк способствует укреплению отечественного частного бизнеса и его экспортного потенциала. Одним из основных приоритетов его развития на 2017−2021 годы служит повышение инвестиционной активности и объемов финансирования в сфере модернизации экономики, а также активное участие в финансовой поддержке субъектов малого бизнеса.

На сегодняшний день банк установил сотрудничество с международными финансовыми институтами и зарубежными банками в области торгового и проектного финансирования. К примеру, за счет линии финансирования Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ИКРЧС) профинансированы долгосрочные проекты частного предпринимательства на более чем 13 млн долларов США.

Кроме того, 7 июня АКБ Asia Alliance Bank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (МИТФК), входящая в группу Исламского банка развития, подписали соглашение о финансировании торговли на сумму 9 млн долларов США по принципу «Мурабаха».

Данная сделка является первой в Узбекистане в области исламского торгового финансирования. Она открывает реализацию рамочного соглашения на сумму 100 млн долларов США, подписанного 6 марта 2018 года между Республикой Узбекистан и МИТФК. На основании данного соглашения Asia Alliance Bank будет предоставлять резидентам Республики Узбекистан финансовые ресурсы в виде краткосрочных кредитов на предэкспортное финансирование, финансирование импорта основных сырьевых и любых других товаров.

Подписание данного соглашения выводит статус Asia Alliance Bank на новый уровень в качестве ключевого игрока развития рынка исламского торгового финансирования в Узбекистане.

Помимо этого, 24 мая 2018 года между АКБ Asia Alliance Bank и Международным банком реконструкции и развития было подписано соглашение по реализации проекта «Повышение энергоэффективности промышленных предприятий Республики Узбекистан» на сумму 12 млн долларов США. Согласно подписанному соглашению, Asia Alliance Bank будет предоставлять кредиты на привлекательных условиях предприятиям малого и среднего бизнеса Узбекистана для обновления их производственных мощностей, внедряя энергосберегающие технологии.

Банк тесно сотрудничает и с Международной ассоциацией развития (МАР) — кредитной организацией, входящей в группу Всемирного банка. 19 февраля 2018 года Asia Alliance Bank подписал соглашение с МАР о привлечении кредитной линии в рамках проекта «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» на общую сумму 10 млн долларов США. Данное соглашение предоставит возможность финансирования проектов, направленных на улучшение продуктивности животноводства, повышение конкурентоспособности агробизнеса и доступ к новым технологиям.

Также на сегодняшний день Asia Alliance Bank находится в процессе подписания соглашения по привлечению кредитной линии Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан». Кредитная линия будет поддерживать расширение доступа к финансовым услугам для фермеров и агробизнеса, занятых в секторе плодоовощеводства Узбекистана, чтобы предоставить им возможность осуществления инвестиций для повышения их производительности и конкурентоспособности. Средства будут направлены на финансирование деятельности в сфере плодоовощеводства, включая закупки посадочного материала, оборудования по переработке и хранению фруктов и овощей и технического оборудования.

Более того, на основании заключенных с иностранными банками соглашений Asia Alliance Bank осуществляет долгосрочное финансирование поставок оборудования и услуг из стран Европы, России и Казахстана под страховым покрытием иностранных экспортно-кредитных агентств.

«Asia Alliance Bank тесно сотрудничает с субъектами малого бизнеса, финансируя на очень выгодных условиях инвестиционные проекты, направленные на развитие частного сектора. Мы будем рады поддержать проекты, приносящие социально экономическую выгоду, привлекая для этих целей доступные продукты исламского финансирования и кредитные линии международных финансовых институтов», — поделился начальник отдела сотрудничества с международными финансовыми институтами Мансур Авчиев.

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