Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым находится в Париже для проведения встреч по укреплению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщило ИА «Дунё».

В рамках визита состоялись переговоры с директором Центра всемирного наследия Мехтильд Рёсслер и директором Управления консультирования и мониторинга ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Региной Дюригелло.





Встреча с главами Центра всемирного наследия и Управления консультирования и мониторинга ИКОМОС. Фото: ИА «Дунё».

Азиз Абдухакимов также встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Рамирезом. Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и международной организацией, в том числе принятие Страновой программы по сотрудничеству с ЮНЕСКО.

На переговорах обсуждались вопросы сохранения памятников архитектуры и историко-культурного наследия узбекского народа. Было сообщено, что 9 июня Кабинет Министров Узбекистана издал постановление об охране территорий, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-премьер Узбекистана также встретился с послами ряда стран при ЮНЕСКО.