Бывший первый заместитель прокурора Ташкента Мираглам Мирзаев и члены его семьи задержаны в ходе расследования уголовного дела Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Информацию об этом предоставили «Газете.uz» в Генеральной прокуратурой Узбекистана.

«В ходе расследования по эпизодам семьи Мирзаевых задержаны М. Мирзаев, М. Мирзаева, А. Мирзаев и З. Иногамов (племянник М. Мирзаевой)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В рамках уголовного дела проведены обыски в жилых и нежилых объектах семьи Мирзаевых и Иногамовых, изъяты различные предметы, документы, автотранспортные средства и другое.

«В силу того, что следствие продолжается, сейчас не представляется возможным разглашать иные факты по данному уголовному делу», — резюмировал надзорный орган.

22 марта Генеральная прокуратура сообщала о проведении следственных действий с участием Мираглама Мирзаева, а также его супруги и сына по фактам получения взяток в особо крупных размерах и совершения других должностных преступлений в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова.