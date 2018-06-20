Сборная Португалии победила команду Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Матч, прошедший на стадионе «Лужники» в Москве в среду, завершился со счетом 1:0.





Единственный и победный гол на 4-й минуте забил нападающий Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота после навеса с углового.

Для Роналду этот гол стал 85-м в составе сборной Португалии. Таким образом, он обошел Ференца Пушкаша и вышел на второе место по голам за сборные. Лидирует по этому показателю иранец Али Даеи — 109 голов.





После двух туров в группе В сборная Португалии имеет в активе 4 очка, а команда Марокко баллов не набрала. Сегодня в этом квартете пройдет еще одна встреча между сборными Ирана и Испании.

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