Министерство здравоохранения Узбекистана прокомментировало ситуацию вокруг частной клиники «Sam so’zani plus» («Сам сузани плюс»), в которой проводились искусственные аборты, а новорожденные продавались.

Министерство отмечает, что практика принятия родов внесена в список запрещенных видов медицинской деятельности для частных медицинских организаций, и по виду этой специализации лицензии не выдаются. Занятие частными медицинскими организациями такой деятельностью расценивается как незаконная деятельность и приводит к административной и уголовной ответственности.

«Из-за того, что расположенное в городе Самарканде частное медицинское учреждение „Sam so’zani plus“ под руководством Наргиз Санахановой (в сообщении газеты Генпрокуратуры „Хукук“ она названа Салихановой — ред.) занималось не предусмотренной в лицензии деятельностью (принятие родов), по инициативе Министерства здравоохранения в судебном порядке три раза было прекращено действие лицензии», — сообщил начальник управления лицензирования медицинской деятельности негосударственных организаций Минздрава Фарход Рахимкулов.

«Министерство здравоохранения каждый раз при выявлении подобного незаконного явления, предоставив материалы проведенных изучений и проверок в правоохранительные органы, требовало принятия определенных законодательством жестких мер по отношению к лицам, грубо нарушившим требования и условия лицензии. В результате в отношении ответственных лиц медицинской организации судом суда применялись административные, а затем уголовные наказания», — отметил он.

После завершения действия лицензии в судебном порядке частное медицинское учреждение «Sam so’zani plus», согласно обращениям на основе предусмотренных законом критериев, повторно получило лицензию. В связи с тем, что Минздрав взял деятельность учреждении под строгий контроль, его работники разработали новый метод продажи младенцев — они осуществляли преждевременные роды путем искусственного аборта плода, якобы сохраняя мать от опасного для жизни состояния, говорится в сообщении Минздрава.

В конце 2016 года в ходе проведенных Министерством здравоохранения и правоохранительными органами совместных проверок повторно выяснилось, что клиника продолжила заниматься запрещенной деятельностью.

«В основном частное медицинское учреждение „Sam so’zani plus“ осуществляло роды рожениц, которые избегали регистрации в первичном звене медицины и не находились под контролем в каком-либо медицинском учреждении», — отмечается в сообщении.

Решением Самаркандского областного хозяйственного суда от 19 января 2017 года действие лицензии под номером 7087−00, выданной «Sam so’zani plus» в 2015 году, было завершено в четвертый раз. Материалы проверки предоставлены в прокуратуру. В отношении ответственных лиц медучреждения возбуждено уголовное дело.

«Частные медицинские учреждения могут действовать только в рамках гинекологической медицинской специальности (лечение женских заболеваний)», — пояснила заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова. Акушерство же — специальность, изучающая беременность, процессы родов и послеродовое состояние женщин и оказывающая медицинскую помощь в рамках этого направления. Приостановление беременности (аборт) является вмешательством, относящимся к акушерству, и осуществлять такое вмешательство могут только государственные медицинские учреждения, действующие по специальности акушерства.

В Министерстве здравоохранения заявили о необходимости усовершенствования нормативно-правовых документов и усиления контроля над деятельностью частных медицинских организаций, пересмотрев порядок и условия повторной выдачи лицензии частным клиникам, чья деятельность приостановлена.