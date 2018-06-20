В ходе ежегодной операции «Черный мак» выявлены и уничтожены наркотические средства, выращиваемые на площади 1500 кв. м. Общая масса наркотических веществ составила более 243 кг, сообщило УзА.

Агентство приводит случаи выявления наркобизнеса правоохранительными органами.

Житель Багатского района Хорезмской области выращивает на приусадебных землях 3312 кустов мака, а на краю его приусадебных земель хранилось 10 кг маковой соломы.

Житель Иштыханского района Самаркандской области на приусадебных землях выращивал 375 кустов наркотических растений. Этот гражданин спрятал на крыше дома 56 кг наркотических веществ.

В Риштанском и Куштепинском районах Ферганской области проводились контрольные облеты на вертолетах. Было выявлено, что житель Риштанского района выращивает наркотические растения на приусадебных землях — из его кладовой изъят 1 кг наркотических средств.

В результате оперативных мероприятий был задержан житель Алтыарыкского района Ферганской области, пытавшийся продать за 7000 долларов 1 кг гашиша, который он ввез контрабандным путем через Кыргызстан.

В Навоийской и Самаркандской областях житель Иштыханского района был задержан в Навои во время продажи 18 гр марихуаны за 2,5 млн сумов. При обыске в его доме было найдено 245 гр марихуаны.

В результате операции «Черный мак-2018» зафиксировано 684 случая, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По ним задержано 550 человек. Установлено 406 случаев выращивания наркотических растений. Общий вес изъятых наркотических веществ составил более 243 килограммов. Операция продолжается.