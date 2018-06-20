Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента задержали заместителя начальника дочернего предприятия Организации содействия обороне «Ватанпарвар», занимающегося подготовкой водителей, при получении взятки.
Как говорится в сообщении пресс-службы ГУВД, мужчина был задержан в своем рабочем кабинете при получении 500 долларов США и 200 тысяч сумов за помощь в получении прав на управление транспортным средством без посещения занятий.
Органами прокуратуры на основании представленных вещественных доказательств и собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.
Bekzus Tashkent
Когда же все это прекратиться!!! Когда наши “добропорядочные“ граждане перестанут давать взятки. то есть в этом случае должностное лицо не хороший человек, да? то есть он предложил этому будущему “водиле“ дать взятку и не ходить на занятия? Этот “водила“, который просто напросто хотел права за деньги все равно завтра купит эти права, так как если бы он хотел отучится на права, никогда бы не обратился со взяткой к замначальнику.
Перестанем провоцировать получать взятку, не будет и преступлений. а вот кто действительно вымогает и требует взяток, тех надо, конечно же, жестко карать.
Muzafar Abdurahmanov
Вот вам резултат купил права и аварий на автомобие мозгов нет а прва есть!