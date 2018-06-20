Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией Управления уголовного розыска ГУВД Ташкента задержали заместителя начальника дочернего предприятия Организации содействия обороне «Ватанпарвар», занимающегося подготовкой водителей, при получении взятки.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУВД, мужчина был задержан в своем рабочем кабинете при получении 500 долларов США и 200 тысяч сумов за помощь в получении прав на управление транспортным средством без посещения занятий.

Органами прокуратуры на основании представленных вещественных доказательств и собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.