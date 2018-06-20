Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 июня принял советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммада Ханифа Атмара, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Мухаммад Ханиф Атмар от имени президента Мухаммада Ашрафа Гани выразил признательность правительству и народу Узбекистана за оказание гуманитарной помощи афганскому народу, пострадавшему от засухи.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам узбекско-афганской и региональной повестки дня. Советник проинформировал о складывающейся ситуации в Афганистане и поблагодарил узбекскую сторону за последовательную работу по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Ташкентской международной конференции по Афганистану в марте.

Афганская сторона также выразила поддержку позиции правительства Узбекистана об оказании содействия мирному переговорному процессу.