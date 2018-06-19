Сборная Швеции обыграла Южную Корею, Бельгия разгромила Панаму, а Англия вырвала победу у Туниса. «Газета.uz» подводит итоги пятого игрового дня ЧМ-2018.

Швеция 1 : 0 Южная Корея





Встреча на стадионе «Нижний Новгород» получилась практически равной. Но единственный и победный гол в составе шведов на 65-й минуте забил Андреас Гранквист, пославший мяч в сетку с 11-метровой отметки.

Отметим, что пенальти был назначен после просмотра арбитром видеоповтора. Сначала судья не обратил внимания на нарушение, однако позже прибегнул к помощи видеоповтора и изменил свое решение.

После первого тура в группе F по три очка в активе Швеции и Мексики, а сборные Германии и Южной Кореи баллов не имеют.

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Дальше скандинавы сыграют со сборной Германии 23 июня и Мексикой 27 июня, а южнокорейцы — 23 июня с Мексикой и 27 июня с Германией.

Бельгия 3 : 0 Панама





На 47-й минуте счет в матче классным ударом слету открыл вингер Дрис Мертенс. Затем на 69-й минуте полузащитник Эден Азар совершил сольный проход в штрафную, сделал передачу Кевину Де Брёйне. Тот забросил на нападающего Ромелу Лукаку, который головой отправил мяч в ворота. Через несколько минут Лукаку оформил дубль уже после передачи Азара.

По итогам первого тура Бельгия и Англия набирают по три очка, Тунис и Панама — 0.

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В следующем туре группового этапа Бельгия 23 июня встретится с Тунисом, а Панама 24 июня сыграет с Англией.

Тунис 1 : 2 Англия





Счет на стадионе «Волгоград Арена» на 11-й минуте открыл нападающий Харри Кейн. Эшли Янг навесил с углового в центр штрафной площади, Джон Стоунс головой пробил в угол ворот, голкипер соперника вытащил момент, но форвард «Тоттенхэма» оказался шустрее всех на добивании.

На 35-й минуте Фержани Сасси ударом с пенальти сравнял счет. В компенсированное время Харри Кейн оформил дубль и принес Англии победу.

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Во втором туре группы F Тунис 23 июня встретится с Бельгией, Англия 24 июня сыграет с Панамой.