Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 июня подписал указ, которым за Шымкентом закреплен статус города республиканского значения.

«Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны», — отметил Нурсултан Назарбаев. Наряду с Астаной и Алматы, Шымкент вошел в число городов с населением свыше 1 миллиона человек.

Южно-Казахстанская область, административным центром которой был Шымкент, переименована в Туркестанскую.

Новым областным центром стал город Туркестан, который, по словам президента, «на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира».

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центральноазиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.