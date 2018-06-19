В Узбекистане планируется повысить статус педагогических работников системы народного образования. Проект постановления президента об этом опубликован для общественного обсуждения.

В документе перечисляются «системные проблемы и недостатки», многие годы сдерживающие развитие сферы образования. Среди главных — недостаточные социальная поддержка и материальное стимулирование, что мешает привлечению квалифицированных специалистов, и «чрезмерные бюрократия и отчетность», негативно влияющие на инициативность и ответственность педагогов.

В списке проблем также приводится возложение государственными органами на образовательные учреждения не свойственных им задач. Отвлечение финансовых ресурсов на выполнение разных поручений и недостаточное финансирование становится причиной коррупции в системе народного образования.

Разработчик проекта постановления — Министерство народного образования признает, что уровень знаний учащихся средних общеобразовательных учреждений остается низким по причине слабой оснащенности необходимыми информационно-коммуникационными технологиями, а также недостаточного использования передовых педагогических технологий.

Документом предлагается с 1 сентября повысить зарплату учителей начальных классов средних общеобразовательных школ на 10%, а учителей старших классов — на 24%.

С нового учебного года для учителей школ должна быть отменена педагогическая нагрузка. Кроме того, планируется «строго запретить» требовать от учителей заполнения чрезмерного количества отчетов и предоставления дополнительной информации.

Учителей, являющихся примером высокого профессионализма, инициативности и приверженности своей профессии, чьи ученики стали призерами региональных, республиканских и международных олимпиад, предлагается единовременно премировать денежной премией в размере от 3 до 20 минимальных зарплат.

Кроме того, намечена отправка лучших учителей на краткосрочные курсы повышения квалификации за рубеж.

Ранее Министерство финансов опубликовало данные о зарплатах работников социальной сферы и ее размерах, в том числе и учителей.