На Ташкентской кольцевой автодороге во вторник рухнула опора линии электропередачи. По данным очевидца, причиной мог стать сильный удар автомобиля, произошедший на днях.

Инцидент произошел на участке между рынком «Урикзор» и Назарбеком. По времени он совпал с сильным ветром в столице, из-за чего некоторые СМИ предположили, что причиной падения стал ветер.





На момент публикации новости в близлежащих районах отсутствовало электричество. Информации о пострадавших нет.