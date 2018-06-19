На Ташкентской кольцевой автодороге во вторник рухнула опора линии электропередачи. По данным очевидца, причиной мог стать сильный удар автомобиля, произошедший на днях.
Инцидент произошел на участке между рынком «Урикзор» и Назарбеком. По времени он совпал с сильным ветром в столице, из-за чего некоторые СМИ предположили, что причиной падения стал ветер.
На момент публикации новости в близлежащих районах отсутствовало электричество. Информации о пострадавших нет.
Тимур Раджапов
Эта опора стояла кривая наверное неделю, если не больше. Никому дела не было, чем вооюще занимаются наши энергетики? Ведь могли быть человеческие жертвы, тем более, что эта опора потянула за собой ещё одну, у которой сломалась и упала на дорогу верхняя часть.