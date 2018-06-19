Компания Ajlan & Brothers Group (Саудовская Аравия) намерена инвестировать 2 млрд долларов в проекты в Узбекистане, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Председатель правления компании шейх Мухаммед Абдулазиз Ажлан в рамках визита в Узбекистан провел встречу в компании ассоциации «Узбекипаксаноат». Он сообщил о планах строительства заводов по переработке хлопка-сырца и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.

«Я намерен вложить инвестиции в шелководческую, хлопковую и текстильную промышленности в размере 2 млрд долларов. Мы уже начали с узбекскими коллегами практическую работу. Думаю, что наше партнерство принесет хорошую прибыль», — передает слова председателя правления Ajlan & Brothers Group «Ахборот 24».

Компания также планирует построить пятизвездочные гостиницы в Бухаре, Андижане и Ташкенте.

Ajlan & Brothers Group известна производством мужских головных уборов и готовых тканей. Она изготавливает большую часть продукции на собственных заводах, которая затем продается оптовикам и розничным торговцам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. С 1979 года Ajlan & Brothers Group открыла 45 филиалов и 200 торговых точек в Саудовской Аравии и арабских государствах Персидского залива.