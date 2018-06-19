Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на форуме для предпринимателей «Топ-500» в понедельник предложил ряд перспективных проектов и призвал представителей бизнеса к открытому и прозрачному партнерству.
Целью форума было наладить сотрудничество с предпринимателями на новом уровне, чтобы совместно с участниками «Tоп-500» превратить Ташкент в бизнес-столицу Центральной Азии.
«Мы движемся в большом и тяжелом караване. Каким бы сложным ни был этот путь, мы сможем его преодолеть. Я бы хотел, чтобы предприниматели присоединились к этому каравану», — сказал глава столичной администрации.
«Мы намерены организовать небывалую в истории Узбекистана близкую взаимосвязь между предпринимателями и хокимиятом, создать среду для этого», — заявил он.
И. о. хокима перечислил проблемы, стоящие перед Ташкентом и негативно влияющие на имидж властей: отсутствие генерального плана города, среднесрочной и долгосрочной стратегий, беспорядочные строительные работы, препятствия для работы инвесторов, сложная ситуация с защитой частной собственности.
«В развитии города наблюдается большой дисбаланс в разрезе районов. Большая часть качественных услуг находится в центре. Мы должны развивать каждый район», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.
«Отсутствует прозрачность в механизмах государственных тендеров при распределении земель и госзакупок. Низкая эффективность управления городом, недостаток диалога, постоянная изменчивость планов, низкое качество госуслуг, недостаточное изучение мирового опыта — все это сказывается на конкурентоспособности города», — перечислил он.
Джахонгир Артыкходжаев заявил о намерении отдать на аутсорсинг большую часть государственных услуг или передать их частному сектору. «Например, строительные работы хокимията, развитие инфраструктуры, управление рынками, автостоянками, детскими садами, поликлиниками, переработка отходов
Глава столичной администрации предложил вынести крупные рынки за черту города, предложив предпринимателям партнерство в этом направлении.
«Сергелийский автомобильный рынок хотим перенести в Чиназский район Ташкентской области. Если кто-то из предпринимателей готов финансировать это, мы готовы выделить землю в Чиназе. Также будут перемещены базары „Бек-тупи“ и „Урикзор“. Обеспечим землей, вкладывайте деньги и работайте», — подчеркнул он.
Председатель общественного совета при хокимияте Хикмат Абдурахманов, и. о. хокима Джахонгир Артыкходжаев, прокурор столицы Шерзод Облокулов и замминистра внутренних дел — начальник ГУВД Рустам Джураев.
В качестве «реальных» проектов и. о. хокима предложил предпринимателям оздоровительные центры в Чимгане (Ташкентская область).
Хокимият поставил цель наладить систему поэтапной выплаты средств предпринимателям, которые за свой счет реконструировали улицы, продолжил он.
Градоначальник также предложил проведение конкурсов на звание лучшего хокима месяца и года, лучшего сотрудникам органов внутренних дел и лучшего прокурора.
«Это лишь десятая часть того, что я готов предложить. Кто готов открыто и прозрачно работать с хокимиятом, добро пожаловать. Думаю, таких возможностей ранее не было», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.