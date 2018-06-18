Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в мае составила 620 у. е. за квадратный метр против 605 у. е. в апреле, повысившись на очередные 2%. Об этом говорится в обзоре оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, предоставленном «Газете.uz».

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам последнего месяца весны не изменились — 655 у. е., при этом в домах панельного типа они выросли на 3% до 598 у. е.

В зависимости от количества комнат средние цены квадратного метра были такими: однокомнатные — 608 у. е. (+3%), двухкомнатные — 612 (+3%), трехкомнатные — 624 (без изменений), квартиры с четырьмя и более комнатами — 620 (+2%).

В разрезе районов повышение средней цены отмечено в восьми районах, снижение — в трех (Бектемирском, Чиланзарском и Яккасарайском). Самая низкая средняя цена зафиксирована — в Бектемирском районе (432 у. е. за «квадрат»), самая высокая — в Мирабадском (712). Наибольшее подорожание показал Сергелийский район — 4% (с 456 до 472).

Средняя стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога), была такой (в у. е.):

Зона Апрель 2018 Май 2018 Измененияе (%) Зона 1 765 778 +2 Зона 2 645 652 +1 Зона 3 612 619 +1 Зона 4 535 550 +3 Зона 5 440 455 +3

Примечание: Обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Компания-составитель обзора не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе данного обзора. Данные по ценам представлены интернет-ресурсами dom.vsem.uz и uybor.uz. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных.

О компании

Оценочная организация CREDO MAX ESTIMATION имеет большой опыт работы в области оценки и консалтинга. Компанией оказывается широкий спектр услуг в сфере финансов, который включают в себя полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, оценка бизнеса, оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, оценка имущества, имущественных комплексов, оценка ущерба и восстановительного ремонта, оценка оборудования, оценка транспортных средств, оценка интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40, (99871) 271−13−92.