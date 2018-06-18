Правительство Афганистана в одностороннем порядке продлило на 10 дней режим прекращения огня с радикальной группировкой «Талибан», который должен был окончиться в среду, 20 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю праздника Рамазан хайит на период с 11 по 19 июня. Движение «Талибан» вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В дни перемирия стороны вместе отпраздновали Рамазан хайит. Издание TOLOnews опубликовало репортаж о том, как представители движения «Талибан» прибыли в административные центры регионов страны, где увиделись с близкими и участвовали в праздничных молитвах. Они также поздравили с праздником представителей сил безопасности Афганистана.





В минувшую субботу президент Афганистана заявил, что перемирие между правительством и «Талибаном» будет продлено. Как сообщали СМИ, представитель радикального движения заявил, что перемирие талибов не имеет ничего общего с перемирием правительства, и бойцы движения получили приказ возобновить свою деятельность в стране.

В период временного перемирия в Афганистане произошли террористические атаки. Смертник произвел взрыв во время празднования Рамазан хайита на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, 16 июня. Число жертв достигло 35, ранены 65 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Сообщается о взрыве у канцелярии губернатора Джелалабада, административного центра Нангархара. Погибли 25 человек, более 50 получили ранения. Официальный представитель губернатора провинции Аттала Хогъяни заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападения и призвал все стороны афганского конфликта остановить тех, кто пытается помешать мирному процессу, говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Генсек приветствовал решение правительства Афганистана продлить в одностороннем порядке режим прекращения огня в противостоянии с талибами и призвал «Талибан» последовать примеру афганского народа.