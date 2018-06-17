Сборная Германии по футболу потерпела неожиданное поражение от команды Мексики, Сербия обыграла Коста-Рику. «Газета.uz» подводит итоги матчей четвертого игрового дня чемпионата мира-2018 в России.

Коста-Рика 0 : 1 Сербия

Первый тайм встречи на стадионе «Самара Арена» прошел практически без голевых моментов.

На 56-й минуте коста-риканский полузащитник Давид Гусман получил желтую карточку за фол на подступах к штрафной. Сербский защитник Александар Коларов, известный своими штрафными ударами, успешно закрутил мяч с левой ноги точно в правую девятку. Капитан сборной Сербии был признан лучшим игроком матча.





Сербия на групповой стадии ЧМ-2018 еще сыграет 22 июня против Швейцарии и 27 июня против Бразилии. Коста-Рика сыграет 22 июня с Бразилией, а 27 июня со Швейцарией.

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Германия 0 : 1 Мексика





Матч на стадионе «Лужники» в Москве начался агрессивно — обе команды начали с быстрых атак. Уже на 57-й секунде Мексика могла забить, когда после нескольких передач в касание завершал вингер Ирвинг Лосано, но его удар был заблокирован. Германия ответила спустя пару минут, но нападающий Тимо Вернер немного промахнулся. Стороны продолжили атаковать, но в плане качества атаки Мексика выглядела лучше.





Гол случился на 35-й минуте. Ирвинг Лосана после перепасовки с Чичарито проник в штрафную, обвел защитника и пробил в нижний угол — Мануэль Нойер выручить не смог.





Германия заменами усилила атаку, но и мексиканцы держали высокий темп, проводя опасные контратаки. В итоге Мексика одержала заслуженную победу.

В следущем туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей, а немцы сыграют со Швецией. Оба матча состоятся 23 июня.

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В 23:00 состоится матч между Бразилией и Швейцарией.

Расписание трансляций по ташкентскому времени

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