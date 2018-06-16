16 июня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обменялись поздравлениями по случаю Рамазан хайита.

Президент Турции дал высокую оценку закладке первого камня в фундамент Центра исламской цивилизации в Ташкенте. Он подчеркнул, что этот центр внесет большой вклад в развитие просвещенного ислама.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы расширения партнерства в разных сферах и подтвердили готовность всесторонне развивать отношения между Узбекистаном и Турцией.