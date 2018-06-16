Сборная Франции одолела Австралию, Аргентина сыграла вничью с Исландией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. «Газета.uz» подводит итоги двух встреч, прошедших в субботу.

Франция 2 : 1 Австралия





Счет был открыт на 57-й минуте с пенальти благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна. Стоит отметить, что впервые в истории мировых футбольных первенств для решения о назначении 11-метрового удара судья воспользовался системой просмотра видеоповторов (VAR).





Австралия сравняла счет через четыре минуты. Защитник французов Самуэль Умтити сыграл рукой в штрафной, и с «точки» точно пробил капитан австралийцев Майл Единак.





Подопечные главного тренера Дидье Дешама снова вышли вперед на 81-й минуте, когда Поль Погба пробил с границы штрафной. Мяч срикошетил от защитника и коснувшись перекладины залетел в ворота.

Соперники Франции и Австралии по группе C — Перу и Дания — встретятся между собой на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске в 23:00 по ташкентскому времени.

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Аргентина 1 : 1 Исландия





На стадионе «Открытие Арена» в Москве Аргентина не смогла сломить сопротивление исландцев.

На 19-й минуте аргентинский нападающий Серхио Агуэро получил мяч в штрафной соперник, развернулся вокруг себя и точно пробил в девятку ворот, тем самым открыв счет в игре.





Через четыре минуты Исландия восстановила паритет. Голкипер аргентинцев Вилли Кабальеро отразил удар Йоханна Гудмундссона, однако не смог спасти после добивания нападающего Альфреда Финнбогасона.

Лионель Месси мог вывести команду вперед на 64-й минуте, однако он не смог реализовать пенальти — вратарь Ханнес Халльдоурссон отразил удар.





Следующий матч в группе D сборная Аргентины сыграет против Хорватии в Нижнем Новгороде 21 июня. Третий матч на этой стадии «бело-голубые» проведут 26 июня на арене «Санкт-Петербург» против Нигерии.

Исландия 22 июня встретится с Нигерией в Волгограде, а 26 июня с Исландией в Ростове-на-Дону.

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