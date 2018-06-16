Более 5000 лицензий на продукты корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite поставлено Министерству высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Поставка лицензий прошла в рамках совместного проекта компаний «Доктор Веб — Центральная Азия» (Казахстан) и Orgsell (Узбекистан).

«Информационная безопасность государственных учреждений, бесперебойная работа компьютерных сетей вузов, лицеев и колледжей — это один из приоритетных государственных вопросов, — сказал директор Orgsell Саид Аллаберганов. — Мы надеемся, что распространение антивирусных технологий Dr.Web в Узбекистане сделает ИТ-инфраструктуру образовательных учреждений более современной, безопасной и способной противостоять новейшим цифровым угрозам».

Директор Orgsell также выразил надежду, что это станет драйвером роста интереса к антивирусной тематике среди молодежи и укрепит навыки использования лицензионного программного обеспечения.

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