Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня, в день Рамазан хайита, побывал в доме известного религиозного деятеля Анвара кори Турсунова, который скончался 13 июня после тяжелой болезни.

Были прочитаны суры из Корана. Глава государства выразил глубокие соболезнования детям и близким бывшего главного имам-хатиба Ташкента, сообщила пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев также посетил обновленную Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу. В прошлом году, когда глава государства знакомился с учреждением, оно находилось в плачевном состоянии.





На территории клиники построены четыре новых корпуса, оставшиеся реконструированы и капитально отремонтированы. Обустроены удобные палаты, кабинеты для индивидуальной работы с больными, установлено современное диагностическое оборудование.

Президент дал поручения по превращению клиники в опорное учреждение для остальных больниц страны данного профиля, развитию методик раннего предупреждения и лечения психических заболеваний, а также сотрудничества с зарубежными научными и медицинскими учреждениями и подготовке специалистов.