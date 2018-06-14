Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана со священным праздником Рамазан хайит, сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне, от всего сердца поздравляю мусульман нашей страны, весь наш народ с праздником милосердия, доброты и душевной щедрости — священным Рамазан хайитом В этот радостный праздник мы, прежде всего, благодарим Всевышнего за нынешние светлые и благополучные дни», — говорится в поздравлении руководителя страны.

«Думаю, что каждый из нас глубоко осознает особое значение этого праздника, воплощающего в себе такие благородные качества, как проявление заботы и внимания в семье, махалле и обществе, оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается, духовное обновление, совершение добрых дел, что полностью созвучно проводимой сегодня в Узбекистане политике», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в нынешнее стремительно меняющееся время все более актуальной задачей становится сохранение и доведение до самой широкой общественности подлинно гуманистической сути священной религии ислам.

«Думаю, вам известна масштабная работа в этом направлении, проводимая в последнее время в нашей стране. В частности, созданы международные научные центры, носящие имена наших великих мыслителей — Имама Бухари и Имама Термези, Центр исламской цивилизации, Международная исламская академия Узбекистана», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«С высоких международных трибун Узбекистан выдвинул ряд важных практических инициатив по противодействию несущим опасность всему человечеству угрозам и вызовам на основе принципа „Просвещение против невежества“. Так, наше предложение на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о принятии специальной резолюции „Просвещение и религиозная толерантность“ находит широкую поддержку во всем мире», — отметил президент.