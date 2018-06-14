Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Внуково-2» его встретили в «теплой футбольной атмосфере».





Президента приветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года Волк Забивака. Глава государства вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировались с Волком Забивакой.

Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля.