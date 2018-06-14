В Узбекистане в связи с переходом на 11-летнее обучение предлагается учредить золотые и серебряные медали, которые будут давать льготы при поступлении в вузы. Это предусмотрено проектом постановления Кабинета Министров, опубликованным для общественного обсуждения.

Золотая медаль будет выдаваться выпускникам 11-х классов, которые имеют:

аттестат с отличием об окончании 9-го класса;

оценки «отлично» по всем промежуточным, итоговым контрольным работам, а также по итогам четвертей и учебных годов по всем предметам за 10−11-е классы;

примерное поведение и активное участие в общественной жизни.

Серебряную медаль будут выдавать выпускникам 11-х классов, которые имеют:

аттестат с отличием об окончании 9-го класса;

оценки «отлично» по всем предметам по итогам 10−11-х классов;

примерное поведение и активное участии в общественной жизни.

Выпускникам, получившим золотую медаль, будет предоставляться льгота при поступлении в вузы в размере 50% к общему набранному балу на вступительных экзаменах, выпускникам с серебряными медалями — 30%, отмечается в документе.

Согласно проекту, льготы выпускникам-медалистам будут действительны в течение года. При выдаче медалей должно быть обеспечена беспристрастная, объективная и справедливая оценка.

МНО должно ежегодно до 10 июня публиковать на своем сайте информацию о выпускниках, получивших медали, и врученных им аттестатах.