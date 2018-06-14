Для начала давайте проясним: сейчас в Ташкенте одновременно выполняются две программы: «Замонавий махалла» (Современная махалля) и «Обод махалла» (Благоустроенная махалля). Обе из них призваны сделать горожан счастливыми. Запутались? Правильно, ведь жителям никто ничего не рассказывает.

Итак, краткий путеводитель по современным ташкентским болезням:

В ваш двор приходит застройщик. Он никого не спрашивает, показывает разрешение от хокимията, вырубает деревья, забирает землю и строит многоэтажное здание с нарушением всех мыслимых градостроительных правил. Если вы видите эти симптомы — знайте, ваш двор поразила «Современная махалля».





Строительная площадка в махалле «Окибат». Фото от 6 февраля 2018 года. После протестов жителей стройку отменили.

Этот проект был принят 31 марта прошлого года бывшим хокимом столицы Рахмонбеком Усмановым. По плану, новые здания махаллинских комитетов должны быть построены во всех 505 махаллях города. Денег на проект из бюджета не выделено, хокимы районов полагаются на помощь инвесторов. По факту — программа превратилась в удобный инструмент для легального захвата дворов в центре города в коммерческих целях.

Другой вариант. Вы смотрите по телевизору программу «Ахборот 24» и радуетесь, когда показывают сюжет: под пафосную музыку десятки рабочих приводят в порядок старые дома. Затем в ваш двор приходят люди с болгарками в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Никто ничего не объясняет, применяя насилие, ломают гаражи, палисадники, изгороди, пилят решетки. После них в вашем дворе остаются горы мусора. Это симптомы «Благоустроенной махалли».





Пустырь, образовавшийся после сноса гаражей. Фото опубликовано Элей Свечник в Facebook-группе «Водители Ташкента» 14 июня.

Эта программа началась в текущем году вслед за выходом постановления президента Шавката Мирзиёева «Обод кишлок» («Благоустроенное село») от 29 марта 2018 года. Она финансируется из государственного бюджета. Планируется, что по программе будут капитально отремонтированы все ташкентские дворы. Поочередно. В июне и июле работы ведутся в 88 махаллях столицы.

Давайте сразу все проясним: мы не против этих программ. Мы лишь утверждаем, и уже не в первый раз : обе «Махалли» задуманы, может, и хорошо, но выполняются очень непродуманно. Тысячи горожан недовольны и страшно раздражены.

Сейчас будет основная мысль этой статьи. В принципе, весь материал написан только ради нее. Все остальное — лишь подтверждение фактов. Уважаемые представители власти! Хокимы. Министры. Чиновники. Руководители. Пожалуйста, прочитайте этот абзац:

Диалог с гражданами в Ташкенте провален полностью. От начала и до конца. Его просто не было. Поймите, пожалуйста, что так нельзя. Невозможно людей осчастливить насильно. Жители имеют право решать, как им жить, и каким они хотят видеть свой двор.

Никто не сделал ничего для того, чтобы завоевать доверие людей. У программ нет вебсайтов. Нет колл-центра. Нет руководителей, к которым можно обратиться. Во дворы не приносят планы. Никто ничего не объясняет. С жителями ничего не обсуждается. Во многих случаях с ними обращаются самым хамским образом. С чувством полного превосходства над плебсом, который приказано осчастливить.

Последнее я в полной мере испытал на себе 7 июня, когда к жильцам нашего дома, к женщинам и пожилому человеку применили силу сотрудники правоохранительных органов. Я посмотрел разные видео в сети — наш случай не единственный. Скандалы, конфликты, потасовки, негатив. Разве это то, чего так долго ждали жители Ташкента? Презрение рождает только презрение. И вот, люди теряют уважение и доверие к власти.

Журналисты завалены жалобами. Наша редакция получает десятки писем, личных сообщений, звонков. О чем это говорит? О том, что людей никто не слушает. Они вынуждены бороться, драться, судиться. Вместо того, чтобы работать и просто жить. У самых решительных получается — они отстаивают свои права. Остальные вынуждены мыкаться по углам и просить о помощи.





Жители махалли Шарафа Рашидова общаются с замхокима Ташкента. Им удалось отстоять двор, который пытались застроить в рамках программы «Современная махалля». 6 июня 2018 года.

Возьмите в пример московскую программу «Реновация». Там наступили на те же грабли, но вовремя одумались. Вначале список домов на расселение составляла мэрия. Но после протестов и огромного потока недовольства жителей им разрешили самим выбирать — участвовать в программе или нет. Путем простого голосования.

Чем ташкентцы хуже? Ну почему нельзя было сделать так:

— Объявить список махаллей, попадающих в обе программы.

— Опубликовать планы реконструкции в интернете.

— Провести собрания в каждой махалле. Ознакомить жителей с планом.

— Провести обсуждение. Опросить не пришедших на собрание с помощью поквартирного обхода.

— Внести изменения в планы согласно мнению жителей.

— Приступить к выполнению программы.

Жителям очень важно дать почувствовать, что они тоже участвуют в процессе обновления своего двора. Ведь это место, где именно они проводят много времени. А не чиновник из хокимията. Они хотят общественное пространство, а не трехэтажный магазин, котлован и кучи строительного мусора.





Представители хокимията в махалле Шарафа Рашидова 6 июня.

Не нравятся огороды и палисадники? Чиновники не представляют, насколько это важная культура — общение с растениями в городской среде. Создайте дизайн-код, придумайте типовой план палисадника, разрешите. Но не уничтожайте налево и направо. Не нравятся гаражи? Окей, придумайте и постройте типовую стоянку. Цивилизованно. С участием жителей. А не за три дня с участием мафиозного вида скупщиков металла.

Теперь минутка объективности. Меня обвиняют в том, что я не вижу в программах «Махаллей» ничего хорошего. Слышал даже такой упрек: «Посмотрите „Ахборот“, посмотрите, как люди счастливы». Повторюсь еще раз. Моя позиция проста. Программы, может, и хороши по задумке, но выполняются плохо, без диалога с людьми. Мы как журналисты обязаны реагировать на негатив. Дать слово людям, которых никто не слышит.

14 июня мы с главным редактором «Газеты.uz» Азаматом Атаджановым посетили махаллю «Иброхим ота» в Алмазарском районе, чтобы своими глазами посмотреть на позитивный пример выполнения программы «Обод махалла». Отвечает за благоустройство этой махалли столичное ГУВД.

Удивительно, но здесь, в отличие от других городских дворов, диалог с людьми был. Заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев и представители управления 9 июня информировали жителей махалли о плане благоустройства: замене устаревших линий электроснабжения, газо- и водопровода, прокладке канализации, замене кровли и строительстве детского сада. Так что, дело в руководителе?

Мы увидели, что люди действительно изо всех сил стараются выполнить программу в срок. Руководители ночуют на месте. Десятки рабочих красят, чинят, копают под палящим солнцем. Кругом атмосфера ударного труда в лучших традициях социалистического соревнования.





Благоустройство махалли «Иброхим ота» 14 июня.

Мы видели, как в ходе программы многие люди получают надежду. Неимущим ставят пластиковые рамы. Инвалидам делают ремонт в квартире. Немытую девочку-подростка отмыли, накормили, купили одежду. Всех детей собрали и сводили в «Ташкентленд». Я увидел, что среди исполнителей программы «Обод махалла» есть хорошие и светлые люди, которым нравится делать свою работу.

Впрочем, и в этой махалле найдется место для критики. Есть претензии к самой концепции. Помимо описанного выше, мы увидели здесь безумную гонку. Стахановские темпы. И самое главное: беспомощность и отсталость архитектурного проекта. Никто не подумал о том, удобно ли будет ходить по тротуару? Стоит ли ставить во дворе наши «любимые» травмоопасные фонтанчики, о которые расшибутся все дети? Стоит ли делать палисадник с землей выше уровня дороги? Ведь он при каждом дожде будет топить проезжую часть в грязи.





Отремонтированный дом в махалле «Иброхим ота».

Все эти вопросы можно разрешить, если сделать хороший план. Сейчас исторический момент: единственный шанс сделать наш город лучше. Никто не выделит эти деньги еще раз, чтобы все переделать.

Так зачем же торопиться? Почему не привлечь, например, иностранных архитекторов для экспертизы планов? Зачем делать все за два месяца? Почему не сделать раз в жизни и на века? Ташкентцы ждали столько лет, мы можем подождать еще год. Главное, сделать все хорошо.

Ташкент очень просит. Пожалуйста. Давайте один раз сделаем все нормально, по-человечески. Второго шанса не будет.