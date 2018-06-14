8 июня 2018 года в Ташкенте группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, отметила 10-летие представительства компании в Республике Узбекистан. Гостями торжественного мероприятия стали представители Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан и АО «Узбекэнерго», а также сотрудники крупных компаний нефтегазового и промышленного сектора, дистрибьюторы и партнеры компании.

В рамках торжественного мероприятия Павел Баранник, заместитель генерального директора Legrand Россия и СНГ, и Эркин Атаев, глава представительства Legrand в Республике Узбекистан, поделились результатами работы представительства, рассказали о проектах компании в Узбекистане и о дальнейших планах по развитию бизнеса в регионе.

«Сегодня компания Legrand представляет на рынке Узбекистана практически весь каталог продукции, насчитывающий около 230 тысяч наименований артикулов от 8 брендов. Это полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Среди них системы защиты электрических сетей и коммутационного оборудования, кабеленесущие системы, структурированные кабельные системы, источники бесперебойного питания, системы гарантированного электроснабжения, всевозможные аксессуары и многое другое», — рассказал в ходе пресс-тура Эркин Атаев.

За 10 лет успешной работы представительство Legrand в Узбекистане сделало значительный вклад в модернизацию инфраструктуры и развитие нефтегазового сектора и промышленного производства региона, реализовав более 25 крупных проектов. Высококачественное оборудование и комплексные решения Legrand применены на таких значимых объектах региона, как Кандымский ГПК, автомобильные заводы SamAuto и MAN, завод прицепной техники UzAutoTrailer, стадион «Бунедкор», Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, Ташкентский юридический университет, Университет Инха в Ташкенте, Ташкентский метрополитен и другие.





Сегодня группа Legrand занимает в Узбекистане прочные позиции на рынке электроустановочного оборудования, кабеленесущих и структурированных кабельных систем. Политика продаж компании строится через сеть авторизованных дистрибьюторов, работающих в сегментах B2B и B2C. Так, только в Ташкенте на крупных строительных рынках представлены 18 магазинов дистрибьюторов, предлагающих конечному потребителю вводные щитки, щитки освещения и электроустановочное оборудование от Legrand. Кроме того, в скором времени раскроет двери магазин в Андижане, и намечены планы по открытию магазинов в Самарканде и Джизаке.

В сегменте B2B продукцию Legrand представляют ряд локальных компаний-партнеров, сотрудники которых получают авторизацию и проходят обучение в тренинговом центре компании. Технические специалисты Legrand оказывают поддержку на всех этапах реализации проекта: от разработки технического решения под индивидуальные задачи до ввода объекта в эксплуатацию и постановки на гарантию. Клиентам Legrand также доступны различные варианты постгарантийного обслуживания.

«Мы довольны результатами своей работы и тем имиджем, который создали для бренда Legrand за 10 лет на рынке Узбекистана. Мы, безусловно, будем продолжать работу над популяризацией бренда, увеличением количества представленных продуктовых линеек и их доступностью в том числе. За последние 3 года мы запустили в продажу несколько линеек продукции, которые являются существенно более доступными как для корпоративных, так и частных потребителей, чем это было раньше», — отметил Павел Баранник.





Для обеспечения гарантийной поддержки и обслуживания источников бесперебойного питания в Узбекистане был создан специальный сервисный центр Legrand. Представители компании рассказали, что рынок Узбекистана пока не достиг масштаба, при котором целесообразна локализация производства и создание совместного предприятия. Но группа всегда рассматривает такую возможность, если потенциал рынка достигнет необходимого уровня.

«Благодаря своему геополитическому положению и технологическому потенциалу Республика Узбекистан является для нас одной из ключевых стран для развития бизнеса во всем центрально-азиатском регионе. В целом мы видим большие перспективы для дальнейшего развития: в стране наблюдается рост потребления электроэнергии, развивается промышленное производство, есть интерес к энергосберегающим технологиям со стороны правительства Республики», — отметил Павел Баранник.

В ближайших планах компании заложена реализация новых проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, гражданского строительства, автомобильной промышленности, телекоммуникаций, здравоохранения, а также оснащения спортивных объектов.

Получить подробную информацию о работе представительства Legrand в Узбекистане и обсудить вопросы сотрудничества можно по телефону: (+99871) 148−09−48

Адрес: ул. Шота Руставели, д. 41, офис 509

E-mail: erkin.ataev@legrandelectric.com

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