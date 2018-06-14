Режиссер, председатель комитета Государственной думы России по культуре Станислав Говорухин скончался утром 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.

«В 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Вячеслав Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Станислава Говорухина.

Народному артисту России было 82 года. Он поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт» и «В июне 41-го».