Программа комплексного развития Чирчика на 2018−2019 годы утверждена постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 11 июня, сообщила Norma.uz.

Для 150-тысячного населения города в Ташкентской области планируется создать дополнительно 1358 рабочих мест. Это произойдет, как ожидается, за счет организации 10 новых и расширения 12 существующих промышленных объектов. В сфере услуг и сервиса запланирована реализация 29 проектов. Из них 10 новых, а 19 — расширяются.

Планируется возведение 186 многоквартирных домов. В семи махаллях установят двухконтурные газовые котлы. Будет построено и отремонтировано 12,6 км внутренних дорог, 136 газораспределительных пунктов, 8,1 км водопроводных и 5,7 км канализационных сетей.

Кроме того, появятся две новых школы, еще восемь, в том числе, одна школа музыки и искусства будут отремонтированы. Капитальный ремонт ожидает четыре дошкольных образовательных учреждения. У Узбекского государственного университета физической культуры и спорта появится общежитие на 1200 мест, а в учебном здании Чирчикского государственного педагогического института пройдет реконструкция.

Реконструируют также две поликлиники, чтобы они могли принимать в совокупности до 560 пациентов в день.

Намеченные планы потребуют финансирования в размере 700,7 млрд сумов. Из них 17% выделит государство из целевых фондов и местного бюджета. Субъекты предпринимательства — инициаторы проектов — 54% расходов. Оставшиеся 29% покроют кредиты банков.