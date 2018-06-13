Сразу три страны — США, Канада и Мексика — примут чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщило агентство ТАСС после выборов в ходе конгресса ФИФА в Москве в среду.

Объединенная заявка от стран Америки собрала 134 из 200 голосов (67%), 65 делегатов поддержали Марокко, один воздержался от голосования.

Марокко пытался получить право на проведение мундиаля уже в пятый раз. Ранее марокканцы претендовали на него в 1994, 1998, 2006 и 2010 годах.

ЧМ-2026 может стать первым, в котором примут участие 48 сборных команд. Однако таким событием может стать и чемпионат в Катаре 2022 года.

После увеличения числа участников чемпионата мира до 48 команд ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года.

Матчи пройдут в трех городах Мексики, трех городах Канады и 17 городах США. Отмечается, что во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. При этом организаторы рассчитывают выручить от проведения мирового первенства порядка 11 млрд долларов.

Северная Америка принимала чемпионат мира трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м — США. Канада никогда не была организатором первенства.