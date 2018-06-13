Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина 14 июня примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина 14 июня примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.
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