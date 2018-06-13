Делать выбор приходится постоянно — что надеть утром, какое блюдо заказать на обед, какой дорогой поехать на встречу. И если в таких моментах ошибки простительны, то в бизнесе практически любое неверное решение — это потерянные деньги, время и репутация. Поэтому крайне важно знать алгоритм принятия верных решений, уметь генерировать идеи, анализировать и развивать творческое мышление.

Приемы, используемые в интеллектуальных играх, в частности в «Что? Где? Когда?», могут успешно применяться при решении бизнес-задач любой сложности. В бизнесе, как и в играх, необходимо грамотно формулировать задачи, эффективно анализировать информацию, использовать стандартные пути решения и придумывать новые, оценивать и сравнивать идеи, делать выбор и нести за него ответственность.

21 июля в Ташкенте Максим Поташев проведет тренинг по двум темам: «Техника принятия решений» и «Развитие интеллекта и мышления».





О спикере

Максим Поташев — магистр «Что? Где? Когда?», один из лучших игроков за всю историю существования игры. По профессии — математик, маркетолог, бизнес-тренер. В настоящее время работает бизнес-тренером и управляющим консалтингового агентства. Автор деловых бестселлеров: «Путь решения» и «Век клиента».

О тренинге «Техника принятия решений»

Принятие решений — сквозная функция управления. Тренинг поможет развить навыки анализа и поиска путей решения проблемных ситуаций, в которых цена ошибки очень высока. Тема будет полезна тем, кому приходится находить инновационные решения проблем, и кто хочет разобраться в механизмах принятия решений и освоить эффективные управленческие методики.

Цели тренинга:

освоить пошаговый алгоритм принятия решения;

отработать методику принятия решений в рабочей группе.

Методы проведения:

Теория, групповые и индивидуальные упражнения, активизация творческого потенциала участников и процесса самостоятельного поиска решений обсуждаемых проблем.

О тренинге «Развитие интеллекта и мышления»

Интеллект является важнейшим фактором успеха. Что такое интеллект, его виды и измерение, методики развития творческих способностей, стимулирования мышления и генерации идей, развития эмоционального интеллекта, техники мозгового штурма, мнемотехника — обо всем этом участники узнают, посетив тренинг.

Цели тренинга:

оценить свой личностный потенциал: широту кругозора, умение мыслить, интуицию;

обрести навыки эффективной генерации идей;

научиться решать нестандартные творческие задачи.

Методы проведения:

Теория, групповая и индивидуальная работа, интерактивные упражнения и тесты.





Кому будет полезен семинар?

Директорам, бизнес-консультантам, маркетологам, руководителям и всем, кто стремится развивать свои интеллектуальные и творческие способности.

Как зарегистрироваться на семинар?

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99893) 555−02−10

Сайт: change.uz/maksim-potashev

Организаторы мероприятия

Компания Be The Change Group была основана в 2015 году. Основная деятельность — организация узкоспециализированных семинаров, лекций и тренингов от ведущих консультантов в своей области, создание различных программ по самообразованию и продвижению бизнеса.

Директор компании — Лев Михайлович Гавриш — выпускник Программы профессионального менеджмента (PMP) Узбекско-Японского центра, которая является постдипломным обучением по подготовке специалистов в области управления бизнесом в различных сферах деятельности.

В 2005—2006 годах работал в Танзании при информационном и ресурсном центре KITDC по волонтерской программе WEC (World Education Corps), основанной при Oxford Martin School Университета Оксфорд, Великобритания. Имеет большой опыт в реализации международных проектов, направленных на повышение уровня образования и развития международных связей.

«Газета.uz» — информационный партнер семинар Максима Поташева в Ташкенте.