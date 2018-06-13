Столичный стадион «Бунёдкор» сменил название на Milliy («Национальный») решением Исполнительного комитета Ассоциации футбола Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, на стадионе олимпийская сборная и сборная Узбекистана будут проводить домашние матчи. Milliy также будет принимать важные этапы Кубка Узбекистана, матчи международного уровня и станет главной ареной страны.





«АФУ будет работать над привлечением болельщиков. Любители смогут посещать стадион не только в дни матчей, в другие дни также можно будет совершить экскурсию по арене», — отмечается в сообщении.

Созданная при стадионе футбольная академия перейдет к Ассоциации футбола. В ближайшее время в 14 регионах Узбекистана начнут работу по одной детско-юношеской академии футбола.

Вышеуказанные академии войдут в Республиканскую футбольную академию при АФУ, куда будут отбираться лучшие футболисты.

В этом году на стадионе Milliy начнутся работы по возведению нового здания Ассоциации футбола. В церемонии закладки первого кирпича ожидается участие главы ФИФА Джанни Инфантино.