Европейский союз готов оказать содействие Узбекистану в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции в государства-члены ЕС. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли. Делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетила Брюссель 5−8 июня, приняв участие в заседании Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям.

Поддержка Евросоюза может заключаться в развитии системы сертификации продовольственной продукции согласно требованиям законодательства ЕС по безопасности пищевой продукции. По оценкам Евросоюза, создание в Узбекистане системы контроля качества и безопасности пищевых продуктов, которая будет признана в Евросоюзе, откроет широкие возможности для экспорта узбекского продовольствия на европейский рынок.

Кроме того, представители ЕС выразили готовность рассмотреть предоставление технического содействия в ратификации и эффективной имплементации оставшихся двух международных конвенций, необходимых для получения Узбекистаном односторонних тарифных преференций ЕС в рамках Генеральной системы преференций плюс. Ранее мы писали, что за счет участия в Генеральной системе преференций плюс Узбекистан сможет вдвое увеличить число товаров, беспошлинно поставляемых в ЕС.

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии 2000 года и Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнениях 2001 года входят в число 27 международных конвенций, которые необходимо ратифицировать для получения односторонних тарифных преференций ЕС в рамках Генеральной системы преференций плюс (GSP+). Остальные 25 конвенций Узбекистан уже ратифицировал.

Кроме того, Евросоюз готов оказать техническое содействие по приведению национального законодательства Узбекистана в соответствие с нормами Всемирной торговой организации. При этом отмечена возможность применения в Узбекистане опыта ЕС по санитарным и фитосанитарным мерам, техническим барьерам в торговле, мерам поддержки в сельском хозяйстве и правам на интеллектуальную собственность.

Делегация Узбекистана в ходе поездки в Брюссель приняла также участие в заседании комитета по сотрудничеству «Узбекистан-ЕС» и встрече с деловыми кругами Бельгии и Нидерландов.