Рано утром 13 июня скончался известный религиозный деятель, главный имам-хатиб Ташкента Анвар кори Турсунов, сообщило УзА. Информацию подтвердили Министерство здравоохранения и Управление мусульман Узбекистана.
В начале апреля Анвар кори Турсунов перенес инсульт и был прооперирован, с тех пор он находился в тяжелом состоянии. В июле 2009 года он пережил покушение.
Анвар кори Турсунов (1958 г. р.) — выпускник филологического факультета Ташкентского государственного университета (1981) и Ташкентского исламского института (2001).
В 1981—1984 годах был редактором журнала «Ёшлик». В 1984—1987 годах работал научным сотрудником в Академии наук, в 1987—1989 годах — в доме-музее Абдуллы Каххара.
В 1989—1994 годах был старшим редактором по восточной литературе Центра переводов и литературных связей при Союзе писателей.
В 1994—1999 годах был имам-хатибом мечети «Янгиабад» в Яшнабадском районе Ташкента. С 1999 года — главный имам-хатиб Ташкента и имам-хатиб мечети «Ходжа Ахрор Валий». В 2015 году стал имам-хатибом мечети «Минор».
В 1989—1992 годах был редактором первого перевода Корана (в переводе Шейха Алоуддина Мансура).
Муминов Мухаммад
Жойлари жаннатда булсин. Яхши одам эдилар
Хуршид Хашимов
Оллоҳ ўз раҳматига олсин! Аллоҳу акбар!
Jamshid Ismatullaev
Жойлари жаннатда булсин, охиратлари обод булсин!
Батыр Джамалов
Жойлари жаннатдан булсин. Яхши ИНСОН эдилар.
Maftuna Ziyayeva
Oxiratlari obod bosin!
Зафар Шокиров
Инна лилахи ва инна илахи рожиун
Manzura Khasanova
Жойлари жаннатда булсин! Охиратлари обод булсин
Alijon Karimov
Аллох таоло рахматига олган булсин. Омин.
Honzoda Honzoda
Оллох рахматига олган булсин..илохим ..жуда ажойиб инсон эдилар
Ulugbek Nurjonov
Инна лиллахи ва инна илайхи роджиъун. Охиратлари обод булсин
Олим Усмонов
Инна лилахи ва инна илахи рожиун
Botir Seytmanov
Инна лиллахи ва инна илайхи рожиъун, Оллох рахматига олсин, телевидение оркали хар бир курсатувларини колдирмасдан оилавий куриб борар эдик, афсус энди бошка курмаймиз, жойлари жаннатда булсин, якинларига сабр берсин.