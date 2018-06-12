Международный университет туризма «Шелковый путь» планируется открыть в Самарканде в 2018—2019 учебном году, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Инициативу открытия вуза совместными усилиями стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС в Циндао 10 июня выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Здесь могли бы преподавать лучшие специалисты в сфере туризма и проходить обучение студенты из всех наших стран», — отметил глава государства.

Первоначально в вузе будут обучаться 100 человек, в основном, граждане Узбекистана. В дальнейшем на учебу будут приниматься абитуриенты из государств ШОС, отметили в Госкомтуризма.