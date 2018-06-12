7−10 июня в Берлине состоялся открытый международный турнир по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Атлеты сборной Узбекистана завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей, установив при этом два мировых рекорда и семь рекордов Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в посольстве Узбекистана в Германии.

Исламу Асланову удалось дважды подняться на высшую ступень пьедестала почета, а также завоевать две «бронзы». Дмитрий Хорлин и Фирдавсбек Мусабеков стали серебряными и бронзовыми призерами состязаний, а Музаффар Турсунходжаев выиграл две «бронзы» турнира.

Ислам Асланов и Музаффар Турсунходжаев на первом и третьем местах пьедестала. Источник: посольство Узбекистана в Германии

Итоги сборной Узбекистана подробно приводит пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Ислом Асланов:

50 м вольным стилем — золото, рекорд Азии

100 м кроль — золото, рекорд Азии

50 м баттерфляй — бронза, рекорд Азии

100 м баттерфляй — бронза, рекорд Азии

Дмитрий Хорлин:

800 м вольным стилем — серебро, мировой рекорд

200 м комплекс — бронза, рекорд Азии

Музаффар Турсунхужаев:

200 м баттерфляй — бронза, рекорд Азии

50 м вольным стилем — бронза

Фирдавсбек Мусабеков:

50 м брасс — серебро, мировой рекорд

200 м брасс — бронза, рекорд Азии

В турнире приняли участие 592 спортсмена из 67 стран. Паралимпийская сборная Узбекистана была представлена в Берлине пятью спортсменами.