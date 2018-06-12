12 июня министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов принял военную делегацию Кыргызстана во главе с начальником генерального штаба вооруженных сил генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым. Об этом «Газете.uz» сообщили в Минобороны.





Обсуждены вопросы развития узбекско-кыргызского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению связей в военном направлении. В центре внимания также стоял вопрос обеспечения безопасности в центральноазиатском регионе.





На встрече был подписан план сотрудничества на 2018 год между оборонными ведомствами двух государств, направленный на укрепление взаимовыгодного партнерства в области обороны.





«Мы надеемся, что создание прочной нормативно-правовой базы в военной сфере позволит планировать и реализовать двусторонние мероприятия, представляющие практический интерес для наших вооруженных сил, а также послужит плацдармом в повышении их боевой готовности и решении задач по обеспечению безопасности не только двух стран, но и в регионе в целом» — сказал министр обороны Узбекистана.