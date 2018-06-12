Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июня подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», сообщило УзА.

Документом впервые в связи со священным праздником Рамазан хайит и в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции помилованы 226 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которые по неведению совершили преступление, но уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления.

Из числа помилованных 102 лица освобождаются от наказания полностью, 71 — условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, в отношении 39 лиц назначенное наказание заменяется более мягким. В общей сложности из учреждений по исполнению наказания освобождаются 212 лиц. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц.

40 помилованных составляют лица в возрасте свыше 60 лет, 39 — иностранные граждане, 37 — женщины, 51 — лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.