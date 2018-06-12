Ничто не может сравниться со вкусом победы. Герои, сокрушившие войско огромной еды, упиваются собственным превосходством. Битва выиграна, «Восстание обедов» успешно подавлено, но, как оказалось, война еще не окончена.





Пока едоки праздновали свою победу, а повара подсчитывали павшие продукты питания, предводитель «Восстания обедов» усиленно собирал новую армию. Биф Бургер всерьез вознамерился отомстить за свое поражение и ввергнуть гурманов в пучину хаоса и отчаяния.

Грядущее событие уже успели окрестить «Восстание обедов. vol. 2: Биф Соло». На этот раз Биф Бургер решил собрать орду только из самой большой и сытной еды, одолеть которую будет под силу лишь наиболее решительным едокам. В новую армию вошли как старые, так и совершенно новые бургеры, вооруженные колоссальным количеством сочного мяса. Пощады не получит никто.





Акция «Восстание обедов. vol. 2: Биф Соло» начнется 11 июня и продлится ровно месяц. Только с понедельника по пятницу, с 12:00 до 16:00, можно выбрать в качестве противника большой сетовый обед из трех блюд по специальной цене — 30 тысяч сумов. В любое другое время дня цена по-прежнему будет составлять 60 тысяч сумов и более.

Хвала всем, кто готов вступить в неравную схватку с полчищами вкусных обедов, ведь на этот раз сражаться будет действительно непросто. Надежда тает, и остается только верить, что гастрономический апокалипсис будет предотвращен, пока еще не совсем поздно.

Подводя впечатляющие итоги прошедшего «Восстания обедов», нельзя не отметить тот факт, что акция имела головокружительный успех. Офисные работники, студенты и целые семьи с удовольствием участвовали в акции. Самое время вновь проявить самоотверженность и выступить против еды.

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