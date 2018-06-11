Применение силы в борьбе с терроризмом и экстремизмом не оправдало себя. Об этом заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев, выступая 11 июня в Ташкенте на международной конференции «Роль молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму».





По словам сенатора, большинство участников экстремистских радикальных организаций — это молодые люди в возрасте до 30 лет.

«По данным специалистов, около 300 тысяч подростков в возрасте до 18 лет (в мире) участвовали в военных действиях. Из них 80% — это мальчики и девочки до 15 лет. Если в начале 2000-х средний возраст выходцев европейских стран, присоединившихся в террористические группировки, составлял 28 лет, то сегодня — 20 лет», — рассказал Садык Сафаев.

Главными причинами уязвимости молодежи к деструктивным идеологиям сенатор назвал проблему образования и пропаганду радикальных группировок в интернете.

Странам Центральной Азии необходимо совместно выработать систему превентивных мер по предупреждению распространения идеологии экстремизма в молодежной среде, отметил Садык Сафаев. Он также выразил надежду, что данная конференция усилит роль молодежи в борьбе с насильственным экстремизмом и радикализацией.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан отметил, что тематика мероприятия в Ташкенте является продолжением конференции по противодействию терроризму, состоявшейся в начале мая в Душанбе. «За последний год мы видим в Европе и странах Центральной Азии, какой ущерб может нанести радикализация среди молодежи».

Он отметил, что региональное сотрудничество — самый лучший способ решать эту проблему, и в этот процесс необходимо вовлекать молодежь.

Советник Контртеррористического центра ООН Кангин Го отметила, что в настоящее время терроризм переходит в киберпространство, используя высокие технологии для радикализации молодежи.

Кангин Го.

«Цифровая пропаганда очень мощно действует на молодых людей… Мы должны выработать такую программу, которая сделает их устойчивыми к этим угрозам», — отметила эксперт.

Во вторник конференция продолжит работу в Самарканде, где ее участники обсудят опыт Узбекистана в области межэтнических и межконфессиональных отношений с представителями религиозных обществ и национальных культурных центров республики.

Двухдневная конференция, организованная Сенатом Узбекистана совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и ООН, собрала около 200 участников почти из 40 стран, представителей международных и региональных организаций, общественных организаций и СМИ.