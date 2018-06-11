Национальный оператор мобильной связи UZMOBILE в понедельник сообщил о временном блокировании входящих и исходящих звонков с префиксом +882.

Абонентам оператора поступали мошеннические звонки с неизвестных номеров с этим префиксом. Сообщения о спам-атаках появились в Facebook-группах на прошлой неделе.

«В течение нескольких дней в начале июня оператор АК „Узбектелеком“ (UZMOBILE) подвергался массированной спам-атаке. На номера абонентов поступали звонки и SMS-сообщения с неизвестных номеров с кодом +882*, — сообщили „Газете.uz“ в пресс-службе компании. — В случае, если абоненты перезванивали или отправляли SMS-сообщения на данные номера, с их счетов согласно тарифному плану списывались средства за пользование международной связью».

10 июня компания обратилась к абонентам с просьбой не отвечать на звонки и SMS с неизвестных номеров с префиксом +882, не перезванивать на них, а также быть внимательными при установке мобильных приложений, запрашивающих разрешение на SMS и звонки. Информация с предупреждением появилась на официальных сайтах компании, странице в Facebook и Telegram-канале.

«В ночь с 10 на 11 июня все звонки, поступающие с кодом +882*, временно блокированы до выяснения обстоятельств», — подчеркнули в пресс-службе «Узбектелекома».