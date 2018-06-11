Законопроект «О защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов Узбекистана.

Цель планируемого к принятию закона — регулирование отношений в области защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса.

В законопроекте поясняются понятия «защищаемые лица» и «государственная защита лиц, участвующих в уголовном процессе». Последняя, в частности, подразумевает осуществление уполномоченными государственными органами мер безопасности, правовой, социальной и физической защиты, применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

В число лиц, подлежащих государственной защите, входят:

потерпевший и его законный представитель;

свидетель;

общественный обвинитель и общественный защитник;

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители;

осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено;

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители;

эксперт, специалист, переводчик, понятой и участвующий в деле педагог или психолог.

Государственной защите также могут подлежать члены семей и близкие родственники вышеуказанных лиц.

Меры государственной защиты могут применяться до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, потерпевшего или очевидца преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

Законопроектом перечислены виды мер безопасности защищаемых лиц:

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

личная охрана, охрана жилища и иного имущества;

выдача средств индивидуальной защиты и технических средств;

временное помещение в безопасное место;

переселение на другое место жительства, изменение места работы (службы) или учебы;

замена документов;

изменение внешности;

ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице;

обеспечение безопасности военнослужащих;

обеспечение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Изменение внешности, как отмечается в проекте документа, производится в исключительных случаях, когда безопасность защищаемого лица нельзя обеспечить другими мерами, при этом предполагается существенное отличие от первоначального вида.

В случае гибели защищаемого лица в связи с его участием в уголовном судопроизводстве членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере, определяемом Кабинетом Министров, и назначается пенсия по случаю потери кормильца.

Лицу, получившему телесные повреждения или иной вред здоровью в связи с участием в уголовном судопроизводстве, повлекшие наступление инвалидности, будет выплачено единовременное пособие и назначена пенсия по инвалидности. Телесные повреждения, не повлекшие наступления инвалидности, приведут к выплате лишь единовременного пособия.

Основанием для применения мер безопасности станут данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве.

Решение о применении мер безопасности, как ожидается, будут выносить органы дознания, следствия, прокурор или суд.

Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. Обсуждение завершится 26 июня.